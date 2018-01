Nach kurzem Zögern hat die Europäische Zentralbank nun ihre Anleihen des kriselnden Möbelkonzerns Steinhoff verkauft. Wie viel Geld die EZB investiert hatte, sagt sie nicht.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihren Bestand an Anleihen des kriselnden Möbelhändlers Steinhoff mit Verlust verkauft, wie aus am Montag veröffentlichten Daten der Notenbank hervorgeht. Wie viel Geld die EZB in das Papier investiert hatte, sagt sie nicht. Die Steinhoff-Anleihen hat die finnische Notenbank im Auftrag der EZB gekauft. Die Papiere haben eine Laufzeit bis 2025, das Volumen bei der Ausgabe des Papiers belief sich auf 800 Millionen Euro. Gemäß den eigenen Regeln hätte die EZB höchstens 70 Prozent einer einzelnen ...

