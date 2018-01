Das Zinstief trifft Kunden der Generali Leben deutlich. Für das laufende Jahr erhalten sie nur noch 1,25 Prozent Überschussbeteiligung - sofern sie ihre Lebensversicherung 2015 oder später abgeschlossen haben.

So wenig Zinsen auf eine klassische Lebensversicherung gab es in Deutschland noch nie: Die Generali Leben verspricht einem Teil ihrer Kunden für das laufende Jahr eine Überschussbeteiligung von nur noch 1,25 (2017: 1,75) Prozent, wie ein Sprecher von Generali Deutschland am Montag in München bestätigte. Das Anlegerportal ...

