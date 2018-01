Köln (ots) - Der Wettbewerb für den 28. DEUTSCHEN KAMERAPREIS ist gestartet. Ab sofort können sich Kameramänner und -frauen sowie Editorinnen und Editoren für die renommierte Auszeichnung bewerben, die herausragende Leistungen im Bereich Kamera und Schnitt prämiert.



Bis zum 28. Februar 2018 können Bildgestalter Beiträge in folgenden Kategorien einreichen: Kinospielfilm, Fernsehfilm, Kurzfilm, Dokumentarfilm/Dokumentation, Journalistische Kurzformate und Nachwuchspreis. Eine Neuerung in diesem Jahr: Die frühere Kategorie Dokumentarfilm/Dokumentation wurde in zwei eigenständige Kategorien unterteilt. Außerdem hat jeder Teilnehmer erstmals die Möglichkeit, mehrere Wettbewerbsbeiträge pro Kategorie einzureichen. Ausnahme bleibt der Nachwuchspreis mit einem Beitrag pro Teilnehmer.



Die Preisträger werden im Rahmen einer festlichen Gala am 7. Juli 2018 in den Studios des Westdeutschen Rundfunks in Köln ausgezeichnet, die in mehreren Fernsehprogrammen ausgestrahlt wird. Zuvor werden unabhängige Jurys in einem aufwendigen Verfahren die Nominierungen und Preisträger festgelegt haben.



Nachwuchspreis fördert junge Kreative



Mit dem Nachwuchspreis soll die innovative Bildgestaltung von Schülern, Auszubildenden, Studenten und Berufsanfängern gefördert werden. Alle jungen Kreativen aus den Bereichen Film, TV, Internet und Multimedia können sich für die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung bewerben. Gestiftet wird sie von der Panasonic Marketing Europe GmbH.



Bewerbungen für alle Kategorien sind einzureichen beim Organisationsbüro DEUTSCHER KAMERAPREIS Köln e. V., Organisationsbüro, c/o Kristina Diederichs, Hirschgässchen 1, D-50678 Köln (Tel.: 0221 / 320 341 62, info@deutscher-kamerapreis.de). Teilnahmebedingungen und Anmeldeformulare sind abrufbar unter http://www.deutscher-kamerapreis.de.



Mitglieder im Verein DEUTSCHER KAMERAPREIS sind: die Stadt Köln, der Bayerische Rundfunk, die Bavaria Fiction GmbH, die Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM), der Norddeutsche Rundfunk (NDR), der Südwestrundfunk (SWR), die technology and production center switzerland ag (tpc), der Westdeutsche Rundfunk (WDR) sowie das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF).



Pressekontakt: WDR Presse und Information Kristina Bausch Telefon: 0221 220 7118 E-Mail: kristina.bausch@wdr.de