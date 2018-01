Im Wahlkampf war Europa kein großes Thema. Doch dann kam der französische Präsident mit seinen Visionen. Jetzt streiten Union und SPD über die Europapolitik. Kann eine neue GroKo damit wieder in die Offensive kommen?

So tief die Differenzen vor allem zwischen CSU und SPD in der Europapolitik sind, an ein Scheitern der schwarz-roten Sondierungen gerade in diesem Punkt glaubt kaum jemand. Im Gegenteil: Hehre Worte über die Zukunft der Europäischen Union werden mit einiger Sicherheit den Koalitionsvertrag zieren, wenn es denn zu einer Neuauflage der großen Koalition kommen sollte. Komplett unterschiedliche Positionen etwa zu den Vorschlägen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron wird man da eher verbergen müssen. Angela Merkel müsste dann als wiedergewählte Kanzlerin mit neuen Fragen aus Paris und Brüssel rechnen.

Die SPD will in möglichen Koalitionsverhandlungen jedenfalls das tun, was sie im Wahlkampf versäumt hat: das Thema Europa so weit wie möglich in den Vordergrund rücken. Parteichef Martin Schulz hatte auf dem Parteitag im Dezember das ehrgeizige Ziel ausgegeben, bis 2025 die 100 Jahre alte Idee der Vereinigten Staaten von Europa zu realisieren. Das geht den Unionsparteien zwar entschieden zu weit, der CSU sogar in die falsche Richtung, und wird sich mit Sicherheit nicht in einem Koalitionsvertrag wiederfinden. ...

