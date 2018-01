EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und der zuständige EU-Kommissar Oettinger fordern übereinstimmend mehr Geld für den EU-Haushalt. Grund ist unter anderem das Ausscheiden von Großbritannien.

Deutschland und die anderen EU-Staaten sollen nach der Vorstellung des zuständigen EU-Kommissars Günther Oettinger künftig mehr Geld in den europäischen Haushalt einzahlen. Insgesamt seien etwas mehr als ein Prozent der europäischen Wirtschaftskraft nötig, sagte Oettinger am Montag in Brüssel. "Ich rede heute immer von Eins Komma Eins x." Derzeit beträgt das europäische Haushaltsvolumen etwa ein Prozent der Wirtschaftskraft. Für 2018 plant die EU mit Ausgaben von knapp 145 Milliarden Euro.

"Von 100 Euro, die ein europäischer Bürger in Stuttgart, in Wien, in Berlin, in Rom, in Paris, in Vilnius erwirtschaftet, durch Händearbeit, Kopfarbeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...