Straubing (ots) - Kompromissmöglichkeiten gibt es. Allerdings setzt dies Beweglichkeit auf beiden Seiten voraus. Da weder die IG Metall noch die Arbeitgeber darauf hoffen dürfen, ihre Vorstellungen eins zu eins umzusetzen, wird es darauf ankommen, Lösungswege zu finden, die beiden Seiten sowohl das Gesicht wahren helfen als auch in der Sache verträglich sind. Einigungschancen zeichnen sich ab, beispielsweise indem man eine gewisse Flexibilisierung a la IG Metall zulässt, aber im Gegenzug die Regelung um die 35-Stundenwoche in dem Sinn lockert, dass bei Bedarf mehr Beschäftigte länger arbeiten dürften als heute. Die Frage wird nun sein, wie lange das Muskelspiel dauern muss, um die jeweilige Klientel von der Ernsthaftigkeit der eigenen Bemühungen zu überzeugen. Schön wäre es, es ginge schnell.



OTS: Straubinger Tagblatt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122668 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122668.rss2



Pressekontakt: Straubinger Tagblatt Ressortleiter Politik/Wirtschaft Dr. Gerald Schneider Telefon: 09421-940 4449 schneider.g@straubinger-tagblatt.de