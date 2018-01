FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag leicht gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future kletterte bis zum späten Nachmittag um 0,08 Prozent auf 161,76 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug leicht auf 0,43 Prozent. Auch in anderen Euroländern gingen die Renditen zurück. Besonders deutlich waren die Abschläge bei südeuropäischen Anleihen.

Schwache Industriedaten aus Deutschland stützten die Anleihen etwas. Die Aufträge für die deutsche Industrie waren im November überraschend gefallen. Allerdings wären die Auftragseingänge ohne die schwankenden Großaufträge merklich gestiegen. "Der Trend bei den Auftragseingängen weist damit weiter steil nach oben", erklärte Commerzbank-Analyst Marco Wagner.

Im Nachmittagshandel hielten sich die Impulse durch Konjunkturdaten in engen Grenzen. In den USA werden erst am Abend Daten zu den Verbraucherkrediten erwartet./jsl/tos/stw

