Mainz (ots) - Woche 04/18



So., 21.1.



19.10 Berlin direkt Bitte Änderung beachten: Moderation: Bettina Schausten



Bitte streichen: Thomas Walde



Woche 05/18



So., 28.1.



19.10 Berlin direkt Bitte Änderung beachten: Moderation: Thomas Walde



Bitte streichen: Bettina Schausten



Woche 06/18



So., 4.2.



Bitte neuen Ausdruck beachten:



23.30 ZDF-History (HD) Margot Honecker - Die Bilanz Deutschland 2018



--------------------------------



Bitte neuen Ausdruck beachten:



0.00 Precht (HD/UT) Betreutes Leben - Wie uns Google, Facebook und Co. beherrschen Richard David Precht im Gespräch mit Udo Di Fabio, ehem. Bundesverfassungsrichter Deutschland 2018



Mo., 5.2.



Bitte neuen Ausdruck beachten:



1.50 ZDF-History (HD) Margot Honecker - Die Bilanz (vom Vortag) Deutschland 2018



Woche 07/18



So., 11.2.



9.03 sonntags Bitte Änderung beachten: Fass mich nicht an! - Warum Berührung wichtig ist



Bitte streichen: Von der Lust zu schauen



