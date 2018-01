Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Jahresauftakt des deutschen Aktienmarkts kann sich sehen lassen. Am Montag ging es bereits den vierten Tag in Folge für den DAX nach oben.

Neue Rekordstände runden den guten Start in das neue Jahr ab. Der SDAX notiert auf Allzeithoch, der TecDAX auf dem höchsten Stand seit seiner Berechnung. Nach jüngst guten Konjunkturdaten trauen die Anleger den deutschen Unternehmen eine wirtschaftlich erfolgreiche Zukunft mit steigenden Gewinnen zu und kaufen deren Aktien. Selbst die Forderungen der Gewerkschaften nach mehr Lohn und weniger Wochenarbeitszeit schrecken momentan die Investoren nicht ab. Der DAX schloss am Montag 0,4 Prozent höher bei 13.368 Punkten.

Eon verkauft Uniper-Beteiligung - Anleger setzen auf höheres Gebot

Wie an der Börse mehrheitlich erwartet, hat Eon seine restliche Beteiligung an Uniper an Fortum verkauft. Der Mutterkonzern hat den verbliebenen Anteil von knapp 47 Prozent an der Kraftwerkstochter für 22 Euro je Aktie an die Finnen veräußert. Die Uniper-Aktie gab um 0,4 Prozent nach, mit einem Schlusskurs von 25,90 Euro notierte sie jedoch deutlich über dem von Fortum gezahlten Preis. Anleger setzen darauf, dass Fortum möglicherweise schon bald den anderen freien Aktionären ein Angebot macht, das über den nun gezahlten 22 Euro liegt. So hatten die Analysten der UBS jüngst einen Betrag von 30 Euro je Uniper-Aktie in den Raum gestellt. Eon verloren 0,3 Prozent.

In Hoffnung auf ein fortdauerndes globales Wirtschaftswachstum waren die Aktien der deutschen Automobilhersteller gesucht. So schlossen BMW 1,3 Prozent höher, Daimler legten um 1,1 Prozent zu, VW lieferte immerhin noch ein kleines Plus von 0,4 Prozent. Im SDAX stiegen Sixt um 3,7 Prozent, das Unternehmen gilt als einer der Gewinner der neuartigen Mobilitätslösungen.

Wenige Minuten vor Handelsschluss legte Beiersdorf vorläufige Geschäftszahlen zum vergangenen Jahr vor. Beim organischen Wachstum übertraf der Konzern demnach 2017 die eigenen Ziele. Die Aktie schloss 1 Prozent höher.

Gegen den Trend schlossen die Banken leichter. Nachdem die Deutsche Bank (minus 1 Prozent) am Freitagnachmittag mit einer Gewinnwarnung überrascht hatte, setzten sich die Verkäufe am Montag fort. Commerzbank büßten 0,1 Prozent ein.

Die Analysten von Kepler haben die Einstufung "Reduce" für die Aktie von Süzucker bestätigt, allerdings das Kursziel leicht gesenkt. In der Folge gab die Aktie im MDAX um 4,9 Prozent nach.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.367,78 +0,36% +3,48% DAX-Future 13.362,50 +0,41% +3,97% XDAX 13.367,24 +0,18% +3,93% MDAX 27.014,63 -0,01% +3,11% TecDAX 2.671,47 +1,09% +5,63% SDAX 12.318,97 +0,48% +3,64% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,75 13 ===

