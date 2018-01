Lieber Leser,

BHP Billitons operative Ergebnisse sind zu einem nicht geringen Anteil vom Eisenerzpreis abhängig. Die Aussichten für das neu begonnene Jahr werden daher auch größtenteils von der Entwicklung im Eisenerzpreis abhängen. Der Eisenerzpreis hat in den letzten drei Monaten um mehr als 20 % aufgewertet. Die BHP Billiton Aktie hat in den letzten vier Wochen eine Steigerung im Preis von fast 16 % erzielt. Seit Mitte des Jahres steht ein Plus von 35 % zu Buche.

