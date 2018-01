"Hier sieht's wie in einem beschissenen Kriegsgebiet aus, ja friendly fire, die Hölle auf Erden… trotzdem schönes Weihnachten." Das sagt sich in einem Store, mit einer sehr gemischten Insassenschaft, die von der Polizei in Nevada am Weihnachtstag belagert wird. Ein unglaubliches Drama shakespearscher Komplexität mit allen Verschränkungen und Wendungen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...