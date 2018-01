Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Montag nach einem starken Start ins Jahr eine Verschnaufpause gegönnt. Erst am Freitag hatte der Leitindex SMI ein neues Allzeithoch erreicht und seinen mehr als zehn Jahre alten Rekordwert geknackt. Insgesamt sei die Stimmung an den Märkten weiterhin freundlich, erklärten Händler. Nach dem guten Start ins neue Jahr habe jedoch eine gewisse Konsolidierungen eingesetzt.

Auch die Wall Street ist am Montagnachmittag insgesamt wenig bewegt in den Handel gestartet; der Rückenwind aus Übersee ist also auch ausgeblieben. Auch die Veröffentlichung verschiedener Konjunkturdaten brachte kaum Schwung in den hiesigen Aktienhandel. Der Fokus der Märkte richte sich nun mehr und mehr auf die beginnende Berichtsaison, hiess es dazu aus dem Handel.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss zum Wochenauftakt 0,16% tiefer bei 9'541,73 Punkten. In den ersten Handelsminuten wurde dennoch bei 9'584,52 Punkten allerdings ein neues Allzeithoch markiert. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gab 0,05% auf 1'552,10 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,10% auf 10'944,57 Punkte nach. Von den 30 wichtigsten Titeln schlossen 15 im Plus, 14 im Minus und einer unverändert.

Am Vortag der Umsatzpublikation für 2017 brachten sich die Investoren bei Sika (+0,7%) in Stellung. Der Bauzulieferer dürfte seine Wachstumsziele bequem erreicht haben, gespannt ist man auf Angaben zur Gewinnentwicklung im abgelaufenen ...

