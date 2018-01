Paris - Europas Börsen haben am Montag an ihre Gewinne der starken ersten Handelswoche 2018 angeknüpft. Die nationalen Aktienindizes in London und Zürich schafften es früh sogar auf neue Rekordstände, bevor die Anleger die Kursgewinne versilberten.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 erreichte bei 3624,74 Punkten immerhin den höchsten Stand seit zwei Monaten und schloss mit einem Plus von 0,24 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...