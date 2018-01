FRANKFURT (Dow Jones)--Johannes Teyssen bleibt wie angekündigt Chef des Energiekonzerns Eon. Der Aufsichtsrat habe den Vertrag mit dem Manager bis Ende 2021 verlängert, teilte der DAX-Konzern mit. Teyssen werde mit dem bewährten Vorstandsteam jetzt die Weichen für Wachstum in den nächsten Jahren neu stellen können, sagte Aufsichtsratschef Karl-Ludwig Kley. Der Manager ist seit 2004 im Vorstand und steht seit 2010 an der Spitze von E.ON. Auch die Verträge von Karsten Wildberger (Vertrieb und neue Kundenlösungen) und Leonhard Birnbaum (Energienetze und Erneuerbare Energien) waren im vergangenen Jahr verlängert worden, Marc Spieker war im Frühjahr neu als CFO in den Vorstand eingetreten.

January 08, 2018 12:08 ET (17:08 GMT)

