Zürich (awp) - Die Immobiliengesellschaft Swiss Finance Property Investment AG hat Reto Schnabel zum neuen Finanzchef (CFO) ernannt. Er folgt in dieser Funktion auf Stephan Ehrsam, der das Unternehmen nach sechsjähriger Tätigkeit per Ende April verlässt, wie die an der SIX kotierte Gesellschaft am Montag mitteilt. Ehrsam ...

Den vollständigen Artikel lesen ...