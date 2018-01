MediaTek bringt den 4K Dongle MT8695 und das MT8516 System-on-Module sowie eine intelligente Display-Lösung auf den Markt und unterstützt damit fortschrittliche Sprach- und Bildverarbeitungsanwendungen für künstliche Intelligenz



Las Vegas (ots/PRNewswire) - MediaTek, der Branchenführer bei der Entwicklung von energiesparenden, hocheffizienten und hochintegrierten System-on-Chip (SoC)-Lösungen, gab bekannt, dass das Unternehmen seine Home Entertainment-Plattform durch die Entwicklung von Lösungen weiter ausbaut, welche die Sprach- und Sehfähigkeiten von künstlicher Intelligenz (AI) in einer Reihe von intelligenten Geräten im Haushalt unterstützen. Dieser strategische Schritt wird durch die Einführung des MT8695, eines 4K Dongle SoC, des MT8516 System-on-Module (SoM) und der intelligenten Display-Lösung unterstrichen.



MediaTek ist in der Branche bei der Bereitstellung von SoC-Lösungen für Sprachassistentenzvorrichtungen (VAD) im Ökosystem des intelligenten Haushalts führend und unterstützt mehrere Mainstream-AI-Sprachdienste, einschließlich: Amazon Alexa; Google Assistant; Alibaba und Baidu - die sowohl den chinesischen als auch den globalen Markt für intelligente Lautsprecher über mehrere Marken hinweg abdecken.



Auf diesem Erfolg aufbauend dehnt MediaTek sein VAD SoC auf verschiedene intelligente Haushaltsgeräte aus. Das neue MT8516 SoM bietet den Designern und Herstellern von Geräten einen einfacheren Weg, um Formfaktoren wie Wecker, Feueralarme und andere Haushaltsgeräte mit AI-Sprachfunktionen zu befähigen.



MediaTek stellt auch seine intelligente Display-Lösung vor, die auf den MT8176 und MT8173 basiert. Diese SoCs unterstützen die Sehfähigkeit von AI, sowohl von Home Entertainment- als auch von Überwachungssystemen.



Mit Video als dem Herzstück des vernetzten Haushaltes vor Augen hat MediaTek auch das MT8695 auf den Markt gebracht, das erste 12 nm SoC der Branche, das für 4K-Streaming im Dongle-Formfaktor konzipiert wurde. Der Dongle unterstützt bei extrem niedrigem Stromverbrauch die wichtigsten Multimedia-Funktionen wie UHD 2160p mit 60 Bildern pro Sekunde, HDR10 und Dolby Vision.



"Unsere Branchenerfahrung und Stärke im Bereich der Zugangspunkt- und Konnektivitätslösungen hat es uns ermöglicht, eine umfassende Multimedia-Plattform aufzubauen, welche die wichtigsten AI-Funktionen unterstützt und sich auf eine breite Palette von vernetzten Geräten und Autos erstreckt", sagte Jerry Yu, Corporate Vice President und General Manager der Home Entertainment Business Group von MediaTek. "Mit einer nachweislichen Erfolgsgeschichte bei der Bereitstellung innovativer Lösungen für Home Entertainment-Marken auf der ganzen Welt, bieten wir auch weiterhin ein nahtloses Erlebnis bei der Verwendung mehrerer Geräte, das für die Entwicklung der Erfahrung mit einem interaktiven, intelligenten und vernetzten Haushalte von zentraler Bedeutung ist."



MediaTek konzentriert sich nicht nur auf die Bereitstellung hochmoderner Anwendungsprozessoren, wie des MT8516, sondern treibt auch Innovationen im Bereich der Konnektivität voran, einschließlich Verbesserungen bei 802.11ac Wi-Fi, BT5.0 und der Erweiterung der Abdeckung des gesamten Haushaltes. Das Unternehmen hat ein komplettes Produktportfolio entwickelt, das Kunden flexible Lösungen bietet, darunter hochintegrierte SoCs mit Zugangspunkt plus Konnektivität sowie alleinstehende Chipsätze für Konnektivität.



Weitere Einzelheiten über MediaTeks AI-Plattform für den intelligenten Haushalt finden Sie unter: https://www.mediatek.com/products/entertainment



Informationen zu MediaTek Inc.



MediaTek Incorporated (TWSE: 2454) ist ein weltweit tätiges Halbleiterunternehmen ohne eigene Fertigungsanlagen, das jedes Jahr 1,5 Milliarden vernetzte Geräte zum Laufen bringt. Wir sind eines der marktführenden Unternehmen bei der Entwicklung von innovativen Systems-on-Chip (SoC) für Mobilgeräte, Home Entertainment, Konnektivität und Produkte für das Internet der Dinge (IoT). Unser Engagement für Innovation hat uns als eine treibende Kraft im Markt bei mehreren Schlüsseltechnologien positioniert, einschließlich höchst energieeffizienter Mobilfunktechnologien und fortschrittlicher Multimedialösungen für eine breite Palette von Produkten wie Smartphones, Tablets, Digitalfernseher, OTT-Boxen, Wearables und Automobillösungen. MediaTek befähigt und inspiriert Menschen dazu, ihren Horizont zu erweitern und ihre Ziele leichter durch intelligente Technologien zu erreichen. Wir nennen diese Idee Everyday Genius und sie steht hinter allem, was wir tun. Besuchen Sie www.mediatek.com für weitere Informationen.



