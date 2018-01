Berlin (ots) - Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag hat die bisherigen Sondierungsgespräche zwischen Union und SPD gelobt. "Im Moment wird ja scheinbar zügig und konzentriert sondiert", sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer dem Tagesspiegel (Dienstagausgabe). "Wichtig ist, dass am Ende der Verhandlungen ein wirtschaftspolitisches Programm steht, mit dem Deutschland seine Zukunft sichert", betonte der Verbandschef.



