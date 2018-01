Liebe Leser,

Gazprom hat zuletzt genauso zugelegt, wie wir es an dieser Stelle erwartet hatten. Die Aktie befindet sich auf dem Weg zu neuen Tops und hat ein Potenzial von mindestens 20 %, so meinen charttechnische Analysten mit Blick auf die jüngsten Kursentwicklungen. Schließlich gelang ein neues Zwischenhoch. Im Einzelnen: Die Aktie konnte innerhalb einer Woche ein Plus von sage und schreibe gut 6 % erzielen. Dies führte den Wert in einem ohnehin schon zu bestaunenden charttechnischen ... (Frank Holbaum)

