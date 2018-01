Zürich (awp) - Bei der Beteiligungsgesellschaft Arundel hat sich die Mehrheit der Aktionäre für eine Nennwertrückzahlung in Form neuer Aktien entschieden. Konkret liegt die Quote bei 72,9%, wie das an der SIX kotierte Unternehmen am Montagabend mitteilt. Man werde 857'307 eigene Aktien verwenden, um die Verpflichtungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...