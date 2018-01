PEKING (dpa-AFX) - Am zweiten Tag seines China-Besuchs setzt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron an diesem Dienstag in Peking seine politischen Gespräche mit Staats- und Parteichef Xi Jinping fort. Im Mittelpunkt stehen internationale Krisen wie mit Nordkorea, die Demonstrationen im Iran, der Ausbau der Wirtschaftskooperation zwischen Frankreich und China und der weltweite Klimaschutz.

Es wurde erwartet, dass mehrere Wirtschaftsabkommen unterzeichnet werden. So hofft der deutsch-französische Flugzeugbauer Airbus auf einen großen Auftrag. Es ist der erste Besuch von Macron als Präsident in China und auch seine erste Asien-Reise nach seinem Amtsantritt im vergangenen Jahr. Macron wird am Mittwoch auch mit Chinas Premier Li Keqiang zusammentreffen./lw/DP/das

