SEOUL/PANMUNJOM (dpa-AFX) - Unterhändler aus Süd- und Nordkorea kommen am Dienstag zu den ersten offiziellen Gesprächen zwischen beiden Ländern seit zwei Jahren zusammen. Im Vordergrund steht die Frage, ob und wie nordkoreanische Sportler trotz Zeitknappheit noch an den Olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang im Februar teilnehmen können. Südkoreas Vereinigungsminister und Delegationsleiter Cho Myoung Gyon sagte am Montag, dass er zudem möglichst auch über neue Treffen zwischen getrennten koreanischen Familien und Maßnahmen zur militärischen Entspannung sprechen wolle.

Die Lage in der Region hat sich im vergangenen Jahr nach zahlreichen Raketentests durch Nordkorea und einem weiteren Atomversuch deutlich verschärft. Beide Länder hatten sich nach einem überraschenden Friedensangebot des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un auf die Gespräche geeinigt. Kim hatte am Neujahrstag erklärt, eine Delegation zu den Olympischen Spielen schicken zu wollen. Die Gespräche finden im Grenzort Panmunjom statt./dg/DP/das

AXC0265 2018-01-08/19:13