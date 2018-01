BERLIN (dpa-AFX) - CDU, CSU und SPD haben am zweiten Tag ihrer Sondierungen für eine Regierungsbildung Fortschritte gemacht. Dies sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Michael Grosse-Brömer (CDU), am Montag nach fast zwölfstündigen Beratungen in Berlin. Allerdings seien noch weitere anstrengende Verhandlungen nötig, um am Donnerstag ein gemeinsames Sondierungspapier abschließend beraten zu können.

Die Parteivorsitzenden von CDU, CSU und SPD, Angela Merkel, Horst Seehofer und Martin Schulz, hätten sich im Laufe des Tages intensiv mit dem Thema Europa beschäftigt, sagte Grosse-Brömer weiter. Aber wie bei allen Verhandlungen dieser Art gelte: "Es ist nichts vereinbart, solange nicht alles vereinbart ist." Das betreffe den Klimaschutz ebenso wie die Beratungen über die Finanzspielräume. Bisher gebe es nur Zwischenergebnisse, die er nicht kommentieren wollte./rm/bk/mfi/poi/DP/das

