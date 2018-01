Bei den Sondierungsgesprächen am Montag ist noch vieles unklar geblieben. Eine erste Einigung erzielten die Verhandler von Union und SPD allerdings doch: Das Klimaziel für 2020 soll keine Rolle mehr spielen.

Die Sondierer von CDU, CSU und SPD wollen ein Thema möglichst schnell vom Tisch haben: die Energie- und Klimapolitik. Am Montag verständigten sie sich darauf, sich vom deutschen Klimaziel für 2020 zu verabschieden. In einem dem Handelsblatt vorliegenden Papier, das die Ergebnisse der Verhandlungen vom Montag für dem Komplex Klimaschutz, Energie und Umwelt zusammenfasst, heißt es zwar, Deutschland bekenne sich "zu den Klimaschutzzielen für 2020, 2030 sowie zum langfristigen Ziel einer weitgehenden Treibhausgasneutralität zur Mitte des Jahrhunderts". Zwei Sätze weiter heißt es allerdings, das Ziel für 2020 werde "aus heutiger Sicht nicht erreicht werden". Man werde daher ein Maßnahmenpaket vereinbaren, mit dem die Lücke bis zur Erreichung des Ziels "so weit wie möglich geschlossen und das Ziel am Anfang der 2020er-Jahre erreicht wird", heißt es in dem Papier weiter.

"Wir müssen uns da ehrlich machen", sagte einer Sondierer dem Handelsblatt. Das Ziel, die Treibhausgasemissionen bis 2020 um 40 Prozent zu senken, sei "vor dem Kernenergieausstieg und ohne Berücksichtigung von Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum festgelegt." Man wolle "teuren Aktionismus vermeiden", hieß es weiter. Stattdessen wolle man dafür sorgen, dass das völkerrechtlich verbindliche Reduktionsziel für 2030 erreicht werde.

Die Kritik von Klimaschützern ließ nicht lange auf sich warten. "Es wäre eine verheerende Entscheidung, wenn eine neue Große Koalition als Erstes vereinbart, das deutsche Klimaziel für 2020 zu widerrufen. Frau Merkel und Herr Schulz haben im Wahlkampf das Einhalten des ...

