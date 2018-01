Die Vision von einer intelligenten vernetzten Stadt beflügelt die Hersteller der diesjährigen Consumer Electronics Show. Im Vorfeld der Messe stellt der deutsche Zulieferer Bosch seine Ideen für den Milliardenmarkt vor.

Jeden Morgen misst das Fenster vor unserem Schlafzimmer die Luftqualität. In der Küche wartet bereits der Kaffee, der Kühlschrank ist frisch gefüllt. Wenn wir die Haustür öffnen, biegt das autonome Fahrzeug um die Ecke und sucht sich in der Nähe unseres Büros den besten Parkplatz. Hafenbecken oder Flussbett melden in Eigenregie, wenn Überflutung droht.

Die Vision von smarten Städten ("Smart Cities") beflügelt in diesem Jahr die Aussteller bei der CES. Auf einem Extra-Areal im Messebereich TechEast präsentieren Firmen wie Bosch, Ford, Nissan oder Qualcomm ab dem offiziellem Messebeginn am Dienstag dem Publikum ihre Lösungen, darunter für intelligente Transportdienste, Wasserstandzähler und Straßenleuchten, Stromnetze (Smart Grid), komplexe Datenanalysen und künstliche Intelligenz.

"Smart Cities sind keine Utopie", sagt Mike Mansuetti, Chef von Boschs Amerika-Geschäft, am Montagmorgen (Ortszeit), als er auf der Bühne die ersten Ideen seines Unternehmens zeigt. Zu ihnen zählt das Klimaüberwachungssystem Climo, das das Unternehmen gemeinsam mit Chip-Hersteller Intel entwickelt hat und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...