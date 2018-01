Kamera-Hersteller GoPro schockt Anleger mit schwachen Prognosen. Die Aktie des Unternehmens gab am Montag um bis zu ein Drittel nach. Aus dem Drohnen-Geschäft ziehen sich die Amerikaner ganz zurück.

Der Actionkamera-Hersteller GoPro hat seine Anleger mit einer Prognosesenkung in die Flucht geschlagen. Die Aktien des Unternehmens, dessen Kameras und Drohnen vor allem von Sportlern und Touristen genutzt werden, sackten am Montag um bis zu ein Drittel auf ein Rekordtief von fünf Dollar ab. Der frühere Börsenliebling an der Wall Street kämpft nach eigenen Angaben mit einer schwächeren Nachfrage und will aus dem Drohnengeschäft aussteigen. Außerdem streicht GoPro weltweit 250 der derzeit rund ...

