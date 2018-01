Endava, ein globales Technologieunternehmen mit wachsender Präsenz in Nordamerika und Westeuropa, meldete heute den Zusammenschluss mit Velocity Partners, einem innovativen Softwareentwicklungsunternehmen mit starker Präsenz in Lateinamerika. Durch diesen strategischen Schritt werden Technologiedienstleistungen, Skalierbarkeit, Geographie und Fähigkeiten auf bestehende und neue Kunden weltweit ausgeweitet.

Das entstehende Unternehmen wird über 4.600 Mitarbeiter beschäftigen und die zusätzlichen sechs agilen Softwareentwicklungszentren in Argentinien, Uruguay, Venezuela und Kolumbien werden die bestehenden Lieferkapazitäten der Zentren in Rumänien, Moldawien, Bulgarien, Serbien, Mazedonien und Kolumbien von Endavas ergänzen.

Endava, Anbieter agiler Digital- und Automatisierungslösungen für einige der weltweit führenden Finanz-, Versicherungs-, Telekommunikations-, Medien-, Technologie- und Einzelhandelsunternehmen, wird dadurch in die Lage versetzt, seine Präsenz in Nordamerika weiter auszubauen und das erstklassige Nearshore-Liefermodell anzubieten, das seinen Erfolg im Verlauf der Jahre befeuert hat. Das Unternehmen verzeichnet eine starke Geschäftsentwicklung mit einem Umsatzanstieg von 38 im Jahresvergleich, unterstützt durch eine Mischung aus solidem organischem Wachstum und internationaler Expansion durch Übernahmen.

Peter Stroeve, Managing Partner bei Velocity Partners, sagte: "Wir haben immer schon angestrebt, führender Anbieter agiler Software im Nearshoring zu sein, bei dem talentierte Leute ihr Potenzial ausschöpfen und Kunden einen Partner gewinnen, dem sie vertrauen. Indem wir Teil der Endava-Gruppe werden, erhalten unsere Kunden Zugang zu einem erweiterten Angebot an Lösungen und Dienstleistungen, während unseren Mitarbeitern neue Karrierechancen eröffnet werden, die ihnen neue Möglichkeiten für die Arbeit in weltweiten Projekten sowie verbesserte Arbeitsumgebungen und bessere Schulungsprogramme bieten."

John Cotterell, CEO von Endava, führte aus: "Das Velocity-Team hat Agile in ihrer DNA sowie einen innovativen Ansatz verinnerlicht und diese zusätzlichen Kompetenzen werden unsere Kunden auf ihrem Weg von der Idee bis zur Produktion unterstützen. Zudem werden sie in die Lage versetzt, engagierter, reaktionsschneller und effizienter zu sein. Wir bauen ein globales Technologieunternehmen auf und ziehen die besten Talente an, da wir eine erstrebenswerte Marke für IT-Fachleute in den Regionen sind, in denen wir operieren, und hervorragende Karriere- und Personalentwicklungsmöglichkeiten bieten."

ÜBER VELOCITY PARTNERS

Velocity Partners ist ein innovatives, globales Unternehmen für die Ausgliederung der Softwareentwicklung durch Nearshoring mit über 12 Jahren Erfahrung, das seine Kunden und Mitarbeiter begeistert. Das Unternehmen bietet Firmen aller Größenordnungen qualitativ hochwertige Lösungen zur Teamerweiterung an. Der effektive Einsatz lokaler Talente in ihren jeweiligen Entwicklungszentren mit ihrer tiefen Verwurzelung in Lean- und Agile-Prozessen ermöglicht es Velocity Partners, allen Branchen ein erstklassiges Endprodukt anzubieten.

Velocity Partners beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter in Niederlassungen in Nordamerika und Lieferzentren in Argentinien, Uruguay, Kolumbien und Venezuela.

Velocity Partners hat verstanden, dass Mitarbeiter der Schlüssel zum Erfolg sind und es wichtig ist, ihre persönlichen und beruflichen Bedürfnisse zu erfüllen. Teams sind die Basis für den Erfolg bei Velocity Partners. Durch Teamarbeit und Zusammenarbeit werden Erfolge für die Kunden erzielt und es besteht die feste Überzeugung, dass Führungskräfte Visionen vorgeben, sodass die Mitarbeiter befähigt werden, gemeinsam auf ein Ziel hinzuarbeiten den Kundenerfolg.

ÜBER ENDAVA

Endava ist ein privates, globales Technologieunternehmen mit mehr als 17 Jahren Erfahrung in der Zusammenarbeit mit einigen der weltweit führenden Finanz-, Versicherungs-, Telekommunikations-, Medien-, Technologie- und Einzelhandelsunternehmen. Mit den Lösungen Digital Evolution, Agile Transformation und Automation unterstützt Endava die Kunden dabei, engagierter, reaktionsschneller und effizienter zu sein.

Endava beschäftigt über 4.000 Mitarbeiter in Niederlassungen in Nordamerika und Westeuropa sowie in Lieferzentren in Kolumbien, Moldawien, Rumänien, Mazedonien, Serbien und Bulgarien.

Neben der Investition in langfristige Kundenbeziehungen weiß Endava, wie wichtig es ist, den Mitarbeitern lohnende und herausfordernde Karrieren zu bieten, und hat sich damit als Arbeitgeber der Wahl für die besten und intelligentesten Ingenieure etabliert.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180108006689/de/

Contacts:

CooperKatz Company, Inc. für Endava

Laura Vinci, 1-917-595-3095

lvinci@cooperkatz.com

oder

Velocity Partners

Peter Stroeve, 1-503-754-7108

peter.stroeve@velocitypartners.net