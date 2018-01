Smart Car, Smart City und Smart Building & Home ermöglichen ein sicheres und behagliches Leben



Las Vegas und Taipei, Taiwan (ots/PRNewswire) - LITE-ON ist bereit für CES 2018, die am 9. Januar in Las Vegas ihren Auftakt hat. LITE-ON wird auf der ersten großen internationalen Technologiemesse des Jahres unter dem Motto "Die nächste Mobilitätsrevolution" viele seiner Produkte sowie sein Komplettlösungskonzept vorstellen, das die Konzepte Smart Car, Smart City und Smart Building & Home zusammenführt. Die Besucher können zudem die Produkte Watchlet und CyclEYE bestaunen, die bei den diesjährigen Innovation Awards ausgezeichnet wurden.



Watchlet ist ein Wearable, das durch sein wunderschönes Design besticht und die perfekte Kombination aus neuen Technologien und klassischen Funktionsmerkmalen darstellt. CyclEYE B2X, das auf DSRC basiert, erhöht die Sicherheit von Radfahrern und Fußgängern. Beides sind Paradebeispiele für die Innovationskraft von LITE-ON. LITE-ON ist ständig auf der Suche nach Partnern, um sein Dienstleistungsangebot zu verbessern. Der Zusammenschluss mit Amazon AWS ermöglicht mehr Flexibilität und Zuverlässigkeit bei der Bereitstellung einer skalierbaren Plattform durch KI-gestütztes Deep-Learning und Cloud-Computing-Technologie.



LITE-ON Smart Car: Fahrerlebnis der Zukunft



LITE-ON sieht großes Potenzial beim Smart Car und hat sich bereits strategisch ausgerichtet. Auf der CES 2018 wird LITE-ON aufzeigen, wie die V2X-Technologie, darunter T-box, HUD (Head-up-Display), ADAS (fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme) und kabelloses Laden, die Sicherheit erhöhen und ein einzigartiges und angenehmes Fahrerlebnis bieten. Das Windshield HUD macht auf der Show ebenfalls sein Debut. Das fortschrittliche Windshield HUD kann Bilder im Auto nach vorne projizieren und bietet dem Fahrer so bequeme Sicht auf nützliche Informationen. Mit seinen ausgeklügelten Funktionen hat es bereits das Interesse zahlreicher internationaler Autobauer geweckt und soll schon bald in Serie gehen. LITE-ON ist darüber hinaus das erste Unternehmen, welches das kabellose Bord-Ladegerät mit Qi-Standard mit Unterstützung für die meisten gängigen Mobilgeräte einführt.



LITE-ON Smart City: Sicher und behaglich Leben



Angesichts der Evolution der Smart City aufgrund der schnell wachsenden Ballungsräume will LITE-ON ein sicheres und behagliches Leben ermöglichen. Auf der CES 2018 wird das Unternehmen anhand eines Crafted-City-Modells und AR-Technologie beispielhaft aufzeigen, wie es verschiedene Problemszenarien löst. Smart Pole und Road and Sewer Flooding sind zwei Anwendungen, deren Funktionalität vorgeführt wird.



Smart Pole ist eine All-in-One-Anwendung, die den Funktionsumfang von Überwachungskameras, eine hocheffiziente Straßenlaterne sowie ein EV-Ladegerät für E-Autos integriert. Dank Personenerkennung lassen sich mit Smart Pole Energieersparnisse erzielen. Road and Sewer Flooding verfügt über Sensoren, die Wasserstände und Verstopfungen erkennen können. Bei Problemen werden Bevölkerung und Stadtbedienstete durch Sicherheitswarnungen informiert, und Sicherheitsmaßnahmen können schneller eingeleitet werden.



LITE-ON Smart Building/Home: Besser vernetzte Welt



IoT setzt sich in allen Lebensbereichen immer stärker durch. LITE-ON hat eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen im Bereich Smart Building/Home entwickelt und liefert Komplettlösungen an einige der weltweit führenden Hersteller. Auf der CES 2018 wird LITE-ON die folgenden Lösungen für Energieverwaltung, Sicherheit und Automatisierung präsentieren: Smart Gateway, PIR Motion Sensor, Door & Window Sensor, Smart Plug, Dimmer Switch und Siren.



Interessenten werden herzlich eingeladen, den Stand von LITE-ON auf der CES 2018 zu besuchen:



- Datum: 9.-12. Januar - Stand: 3734, LVCC North Hall



Weitere Informationen finden Sie unter https://www.liteon.com/zh-tw/solution/375.



