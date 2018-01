Vevey (awp) - In den Medienberichten über mögliche Interessenten für das US-Süsswarengeschäft von Nestlé taucht ein neuer Name auf. Wie die "Financial Times" in ihrer Onlineausgabe vom Montagabend schreibt, habe die US-amerikanische Private-Equity-Gesellschaft Rhône Capital ein verbindliches Angebot abgegeben. Rhône Capital ...

Den vollständigen Artikel lesen ...