Berlin (ots/PRNewswire) - DoubleVerify (DV) gab heute die MRC Akkreditierung für ihre Technologie zur Erkennung und Blocking von Sophisticated Invalid Traffic (SIVT) in mobilen Apps bekannt. Die Technologie erlaubt dem Werbetreibenden eine genaue Analyse von Werbevideos und Display-Werbung in mobilen Apps. DoubleVerify ist einer der ersten Anbieter, der eine Akkreditierung in dieser Kategorie durch die Media Rating Council (MRC) erhalten hat.



Die "Mobile Authentication Suite" von DoubleVerify ist die einzige Technologie, die ein Echtzeit-Blocking für Betrug/IVT und Markensicherheit anbietet und somit dem Werbetreibenden komplette Transparenz und Schutz für den gesamten Kauf von Werbung bietet.



"Dieser erneute Erfolg von DoubleVerify ist ein weiterer wichtiger Grund für den Einsatz der DV-Technologie für die Betrugsbekämpfung und die Verbesserung der Transparenz für unsere Kunden", erklärte Joe Barone, Managing Partner, Digital Advertising Operations bei GroupM. "Wir gratulieren DoubleVerify, dass sie die hohen und strengen MRC-Standards erfüllen und die MRC-Akkreditierung zur SIVT-Erkennung in mobilen Geräten erhalten haben."



"Die Verleihung der MRC-Akkreditierung für ihre SIVT-Prozesse in mobilen App-Umgebungen ist ein beachtlicher Erfolg für DoubleVerify", sagte George W. Ivie, Executive Director und CEO des MRC. "Diese Validierung - zusätzlich zu ihren bereits von MRC akkreditierten SIVT-Lösungen für Desktop und mobiles Internet - ist eine klare Aussage für das Engagement von DoubleVerify für die Branchenführerschaft bei der Bekämpfung von Invalid Traffic jeder Art.



Mobile In-App-Werbung sorgt für einen Rekord bei den Werbeeinnahmen. Mit nahezu 5 Millionen aktiven Apps, die heute auf dem Markt sind, wurden mobile Apps zu einem interessanten Ziel für Betrüger.



"Mit den steigenden Ausgaben für mobile Werbung nehmen die Gelegenheiten für Werbebetrug und markenfremde Inhalte zu; daher ist es unbedingt erforderlich, dass Marken über die entsprechende Transparenz und Visibility verfügen, wo die Werbung gezeigt wird, über die Qualität dieser Apps und das mit ihnen verbundene Betrugspotenzial", erklärte Matt McLaughlin, COO bei DoubleVerify. "Wir sind stolz auf unseren Erfolg der Akkreditierung, mit der wir in der Lage sind, hochwertige, skalierbare und zuverlässige Einblicke und den Schutz bereitzustellen, um den Aufbau einer besseren Branche zu unterstützen."



Die akkreditierte DV-Lösung "IQ Fraud Advanced" unterstützt nun Werbetreibende bei der Bekämpfung von Sophisticated-Invalid-Traffic-Systemen, einschließlich des Betrugs bei digitaler Werbung für den gesamten Bereich Desktop, mobiles Internet und erweitert damit die bereits akkreditierte Lösung für In-App-Visibility.



Über DoubleVerify



DV ist der führende unabhängige Anbieter von Marktmessungs- und Analysesoftware, der die Qualität und Werbewirksamkeit von digitalen Medien für die weltweit größten Marken und Medienplattformen authentifiziert. Um das höchste Niveau an Aufrufqualität für eine maximale Werbeleistung zur Verfügung zu stellen, bietet DV Transparenz und Verantwortlichkeit der Medien. Seit 2008 hat DV hunderten von Fortune-500-Unternehmen geholfen, das Beste aus ihren Medienausgaben herauszuholen, indem sie erstklassige Lösungen für die gesamte digitale Welt bereitstellt. DoubleVerify trägt somit dazu bei, die Werbeindustrie sowohl für die Akteure als auch für die Kunden zu verbessern. Mehr dazu unter doubleverify.com (https://www.doubleverify.com/).



Über Media Rating Council (MRC)



Der Media Rating Council ist ein 1963 gegründeter gemeinnütziger Branchenverband, der führende Fernseh-, Radio-, Druck- und Digital-Media-Unternehmen sowie Werbetreibende, Werbeagenturen und Wirtschaftsverbände umfasst und dessen Ziel es ist, Bewertungsleistungen zu erbringen, die stichhaltig, zuverlässig und wirksam sind. Bewertungsleistungen, für die eine Akkreditierung von MRC gewünscht wird, sind erforderlich, um ihren Kunden alle methodischen Aspekte ihrer Dienstleistungen zu erläutern; Erfüllung der Mindeststandards für Medienbewertungsforschung von MRC sowie anderer geeigneter Branchenbewertungsrichtlinien; Teilnahme an von MRC entwickelten Prüfungen zur Authentifizierung und Erklärung ihrer Verfahren. Zusätzlich verfolgen die MRC-Mitglieder aktiv Forschungsfragen, die sie für die Verbesserung der Forschungsqualität am Markt als vorrangig ansehen. Gegenwärtig werden etwa 110 Forschungsprodukte vom MRC geprüft. Weitere Informationen zum MRC finden Sie auf unter www.mediaratingcouncil.org.



