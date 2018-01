Halle (ots) - Kino ist wilder und emotionaler, es hat eine große Leinwand, die auch große Bilder verlangt. TV-Redakteure haben aber natürlich die Zweitverwertung des Films in ihren Programmen im Hinterkopf. Will man jedoch auch international mitreden, wie Fatih Akin es mit "Aus dem Nichts" gerade gelungen ist, für den es einen Golden Globe gab, muss Kino Kino sein. Das ist eine Frage des Geldes, gewiss. Aber man braucht auch Mut und eine Portion Erfahrung, um über den eigenen Tellerrand hinauszublicken. Kino muss Kopf und Bauch berühren.



OTS: Mitteldeutsche Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/47409 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_47409.rss2



Pressekontakt: Mitteldeutsche Zeitung Hartmut Augustin Telefon: 0345 565 4200 hartmut.augustin@mz-web.de