Halle (ots) - Zwar müssen sich regierungswillige Realos längst nicht mehr gegen Fundis durchsetzen, die auf Opposition beharren. Doch auch die heutigen Flügel gehören zu entgegengesetzten Lagern: Realos sehen in der CDU-Begrünung eines Winfried Kretschmann das Erfolgsmodell. Der linke Flügel preist die rot-rot-grünen Regierungen in Berlin und Thüringen. Das Problem der Grünen im Bund: Müssen sie dort nicht einsehen, dass ihre Politiker, Mitglieder, Wähler längst verbürgerlicht und die linken Zeiten vorbei sind?



