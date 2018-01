Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die Aktie gehöre 2018 zu ihren "Top Picks" in der europäischen Software- und IT-Branche und sollte mit am meisten vom digitalen Transformationsprozess profitieren, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie traue den Walldorfern eine Wende bei der zuvor fünf Jahre rückläufigen operativen Marge zu./gl/das Datum der Analyse: 08.01.2018

ISIN: DE0007164600