Am Montag ist die Kryptowährung Bitcoin unter die wichtige Marke von 15.000 Dollar gefallen. Auch andere digitale Währungen verloren deutlich an Wert. Dafür gab es gleich mehrere Gründe.

Es war ein schlechter Start in die Woche für die Krypto-Welt. Fast alle digitalen Währungen lagen am Montagnachmittag deutscher Zeit deutlich im Minus. Der Bitcoin, die nach Marktwert größte Kryptowährung, sank zeitweise unter die wichtige Marke von 15.000 Dollar, nachdem sie am Wochenende für meist deutlich mehr als 16.000 Dollar gehandelt wurde.

Der Bitcoin geriet gleich von zwei Seiten unter Druck. Zum einen gab es neue negative Nachrichten aus China. Der zuständige Finanzregulierer will laut Medienberichten das Schürfen der Bitcoins verbieten. Das gerade in China boomende Geschäft soll auf geordnete Weise abgewickelt werden, hieß es. Die Regierung plane zudem, die notwendige Energiezufuhr zu drosseln.

Für die auf der Blockchain-Technologie basierende Kryptowährung ist das ein schwerer Schlag. Ein Großteil des Schürfens findet in China statt, zum Teil in riesigen Farmen, weil Energiekosten gering sind. Die Schürfer sind dafür zuständig, Bitcoin-Transaktionen in Blöcke zu bündeln und damit die Blockchain zu aktualisieren. Der Bitcoin war in den vergangenen Wochen ohnehin in die Kritik geraten, weil Transaktionen nur sehr langsam abgewickelt werden und wichtige Updates nicht realisiert wurden.

Zum zweiten leidet der Bitcoin, genauso wie die anderen digitalen Währungen, unter einer Änderung bei der Index-Bildung. Das Analysehaus Coinmarketcap, das die Preise der Kryptowährungen von verschiedenen Handelsplattformen bündelt, hat die südkoreanischen Börsen aus seiner Preiskalkulation ...

