Liebe Leser,

die Deutsche Bank leidet zu Beginn der neuen Woche unter schlechten Nachrichten aus den USA. Das Unternehmen würde wegen der Steuerreform in den USA nun "doch" rote Zahlen schreiben, heißt es. So dramatisch sei die Lage nicht, vielmehr eröffneten sich auch neue Chancen, so die Meinung von Chartanalysten. Im Einzelnen: Die Deutsche Bank hatte in Aussicht gestellt, dass es für das Jahr 2017 zu einem Nachsteuergewinn kommen werde. Diese Prognose wiederum wurde nun kassiert. Das ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...