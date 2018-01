Lieber Leser,

der deutsche Industriekonzern Siemens will bekanntlich seine Medizinsparte an die Börse bringen. Nun will das Unternehmen vom freundlichen Börsenumfeld profitieren und den Börsengang bereits vorverlegen. Dieser soll jetzt bereits im ersten Quartal des neu begonnenen Jahres, spätestens in der letzten März-Woche abgeschlossen sein, wie es aus mehreren Berichten hieß.

Der größte Börsengang Deutschlands?

Dabei könnte der Börsengang nach Marktkapitalisierung der ... (David Iusow-Klassen)

