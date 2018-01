Liebe Leser,

Apple konnte in den zurückliegenden Handelstagen wieder etwas Kredit an den Aktienmärkten gewinnen. Die Aktie hat die Chance, nach der Eroberung einer runden Kursmarke sofort ein Allzeithoch einzuholen und dann einen gigantischen Aufwärtsmarsch hinzulegen, heißt es. Der Wert habe damit ein Potenzial in Höhe von über 25 %, lässt sich errechnen. Im Einzelnen: Die Aktie ist in einem charttechnischen, übergeordneten Aufwärtstrend. Bei dieser Bewegung konnten in Höhe von 135 Euro ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...