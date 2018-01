HSBC hebt Ziel für Siemens Gamesa auf 11,50 Euro - 'Hold'

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Siemens Gamesa von 10,50 auf 11,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die US-Steuerreform sei für die Windenergiebranche nicht so negativ wie befürchtet, schrieb Analyst Sean McLoughlin in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hat jedoch weiter Bedenken hinsichtlich der Preisentwicklung.

HSBC senkt Deutsche Bank auf 'Hold' - Ziel 16 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Deutsche Bank von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 18 auf 16 Euro gesenkt. Die Trendwende im Investmentbanking verzögere sich erneut, schrieb Analyst Alevizos Alevizakos in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Entwicklung im vierten Quartal sei jedenfalls besorgniserregend gewesen.

Goldman hebt United Technologies auf 'Buy' - Ziel 173 US-Dollar

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat United Technologies von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 124 auf 173 US-Dollar angehoben. Die Verluste mit den Turbo-Fan-Triebwerken dürften noch in diesem Jahr ihren Höhepunkt erreichen, schrieb Analyst Noah Poponak in einer am Montag vorliegenden Studie. Künftig dürften sich die Anleger wieder mehr für die äußerst günstige Bewertung der Aktien interessieren.

UBS hebt Fedex auf 'Buy' und Ziel auf 302 US-Dollar

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat FedEx von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 264 auf 302 US-Dollar angehoben. Die US-Steuerreform werde dem Gewinn und dem Free Cashflow des Logistikkonzerns einen Schub geben, begründete Analyst Thomas Wadewitz seine bessere Einschätzung der Aktie in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte zudem seine Gewinnprognose (EPS) für 2019 um 11 Prozent.

Bernstein hebt HeidelbergCement-Ziel auf 105 Euro - 'Outperform'

NEW YORK - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für HeidelbergCement von 102 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Phil Roseberg traut der Baustoffbranche in einer am Montag vorliegenden Studie 2018 ein Rekordjahr zu. Die Gewinndynamik kehre zurück und die freien Mittelzuflüsse (FCF) dürften Höchststände erreichen. Bei HeidelCement und LafargeHolcim dürfte es zudem ab Mitte des Jahres Anzeichen für den Willen zu Kapitalauschüttungen geben.

Kepler Cheuvreux senkt Ziel für Südzucker auf 16 Euro - 'Reduce'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Südzucker vor den am 11. Januar erwarteten Zahlen zum dritten Geschäftsquartal 2017/18 von 16,50 auf 16,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Die durchschnittliche Analystenschätzung für das operative Ergebnis des Zuckerherstellers sei zu optimistisch, schrieb Analyst Richard Withagen in einer am Montag vorliegenden Studie.

UBS hebt Ziel für Lufthansa auf 31,70 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Lufthansa von 29,00 auf 31,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jarrod Castle stockte seine Schätzungen in einer am Montag vorliegenden Studie etwas auf, nachdem die Fluggesellschaft vor einer Konferenz der Commerzbank in New York einen ersten Ausblick auf das neue Jahr gegeben hat.

UBS hebt Ziel für SAP auf 100 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für SAP von 98 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Michael Briest bleibt in einer am Montag vorliegenden Studie vorsichtig für die Margen im Cloud-Geschäft. Angesichts der Währungsentwicklung hält er die Markterwartungen für zu hoch.

JPMorgan hebt Ziel für Axa auf 29,20 Euro - 'Overweight'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Axa von 28,80 auf 29,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Michael Huttner passte seine Gewinnschätzungen in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Versicherern an die Steuerreform in den USA an.

UBS senkt Software AG auf 'Neutral' - Ziel 49 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Software AG aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 46 auf 49 Euro angehoben. 2017 hätten sich die Darmstädter im Bereich des Internet der Dinge (IoT) etabliert, schrieb Analyst Michael Briest in einer am Montag vorliegenden Studie. Im laufenden Jahr müssten sie dort nun ihre Wettbewerbsfähigkeit weiter unter Beweis stellen.

