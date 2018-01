Liebe Leser,

die Commerzbank hat in den Auftaktstunden dieser Woche etwas an Boden verloren. Charttechnische Analysten zeigen sich indes gar nicht beeindruckt. Vielmehr wähnen sie den Wert in einem starken Aufwärtsmarsch, der sich in den kommenden Tagen durchaus fortsetzen sollte. Denn: Die Aktie klopft lediglich an verschiedenen Zwischenhochs an, Gewinnmitnahmen in bescheidenem Rahmen seien dabei üblich. Konkret: Die Aktie konnte das Vorwochenniveau nicht ganz halten und gab auf gut 12,60 ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...