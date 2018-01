NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Montag mangels Impulsen kaum von der Stelle gekommen. Sie spiegelten damit die ebenfalls geringen Ausschläge an der Wall Street wider. Auch dass das Volumen der Verbraucherkredite in den USA im November deutlich stärker zugelegt hat als von Experten erwartet, gab den festverzinslichen Wertpapieren keine Impulse.

Zweijährige Anleihen stagnierten bei 99 27/32 Punkten und rentierten mit 1,95 Prozent. Fünfjährige Anleihen zeigten sich bei 99 7/32 Punkten ebenfalls unbewegt. Sie rentierten mit 2,29 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere verloren 1/32 Punkt auf 97 31/32 Punkte und rentierten mit 2,48 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren verloren 2/32 Punkte auf 98 23/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,81 Prozent./gl/das

