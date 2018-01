Regensburg (ots) - Das Scheitern einer Jamaika-Koalition hat für Grünen nicht nur die Machtoption im Bund zerschlagen, sondern zieht auch personelle Konsequenzen nach sich. Der Rückzug des Langzeit-Vorsitzenden Cem Özdemir, der gerne Außenminister geworden wäre, sowie jetzt auch der glück- und farblosen Simone Peter aus den Spitzenämtern der Partei war folgerichtig und erwartet worden. Spannend wird nun die Frage, wer die beiden - den Realo Özdemir und die Linke Peter - bei der Neuformierung der Parteispitze beerben wird. Der "Spitzenkandidat der Herzen", Schleswig-Holsteins Umweltminister Robert Habeck, dürfte gute Karten haben. Allerdings verweigert sich der Realpolitiker dem strikten Lagerdenken der Grünen. Und sollte Habeck gewählt werden, müsste die immer noch praktizierte Trennung zwischen Amt und Parteivorsitz fallen. Habeck möchte noch rund ein Jahr Minister in Kiel bleiben. Parteichef wäre er dann gewissermaßen im Nebenjob. Mit dem ebenfalls aussichtsreichen Sven Giegold aus dem Europaparlament stünde eine personelle Alternative bereit, wenn er denn antreten will.



