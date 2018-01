CDU-Unterhändler Armin Laschet verkündet nach den Sondierungsgesprächen Montag eine Einigung in der Energiepolitik. Zum Erstaunen der SPD. Nichts sei vereinbart, solange nicht alles vereinbart sei.

Die SPD hat irritiert auf Äußerungen des CDU-Unterhändlers und Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, reagiert, dem zufolge sich die Sondierungsgruppe zur Energiepolitik geeinigt hat. "Es gilt, was Herr Grosse-Brömer heute Abend gesagt hat: Nichts ist vereinbart, solange nicht alles vereinbart ist", sagte ein SPD-Sprecher am Montagabend der Deutschen Presse-Agentur. "In der SPD herrscht Erstaunen darüber, dass ein professioneller Verhandler wie Armin Laschet sich nicht an diese Regel hält."

Laschet hatte am Montagabend auf dem Neujahrsempfang der Industrie- und Handelskammer in Düsseldorf ...

