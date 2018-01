Glosfer unterschreibt Vertrag mit Lapurema Holdings für eine breiter gefächerte Umwechslung in die Kryptowährung in Japan



Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Glosfer, ein in Seoul ansässiges Blockchain-Unternehmen, hat einen Vertrag mit Lapurema Holdings zur einvernehmlichen Aufwertung der Bitstation für den Kryptowährungswechsel von Lapurema in Japan unterzeichnet. Mithilfe der Mojuran Group, ebenfalls japanischer Partner von Glosfer, konnte die Geschäftspartnerschaft zwischen Glosfer und der Lapurema Holding etabliert werden.



Lapurema Holdings ist ein Unternehmen für Finanztechnologie in Japan, das neben den Aktivitäten in den Bereichen Blockchain und Kryptowährungswechsel Plattformen für P2P-Games entwickelt und bereitstellt. Das Unternehmen entwickelt in Laos eine Blockchain-Technologie, die auf einem Lotteriesystem basiert und treibt die Kryptowährungsgeschäfte in Partnerschaft mit dem großen Bezahlunternehmen Rwanda weiter voran.



"Im Rahmen dieser Partnerschaft werden wir Lapurema Holdings unsere Technologie und unser Knowhow für die Durchführung von Währungswechseln bereitstellen, damit das Unternehmen die Dienstleistungsqualität im Kryptowährungswechsel in Japan verbessern und seinen Marktanteil in diesem Bereich vergrößern kann", so Taewon Kim, CEO Glosfer. "Zudem trägt die Zusammenarbeit dazu bei, den Umsatz auf internationalen Märkten zu steigern, da die Expertise von Glosfer in der Durchführung von Währungswechseln sowohl im In- als auch im Ausland Anerkennung finden wird."



"Mit der Technologie von Glosfer können wir den Kryptowährungswechsel sowie den Marktanteil in Japan steigern und einen Gewinn erzielen, von dem beide Parteien profitieren - wir freuen uns unsere Dienstleistung weiter verbessern zu können", so Masakaju Utsunomiya, CEO Lapurema Holdings.



Über Glosfer



Glosfer ist ein führendes Unternehmen im Bereich Blockchain-Technologie und Dienstleistungsunternehmen in Südkorea. Als Blockchain-Unternehmen der ersten Generation möchte Glosfer die Unternehmensaktivitäten in unterschiedlichen Industriezweigen erweitern, um die Reichweite sowohl auf inländischen als auch auf ausländischen Märkten durch die wirksame Einsetzung innovativer Technologien und Dienstleistungen wie die PHP API Blockchain-Plattform PACKUTH und Plattformen für den Kryptowährungshandel (online und offline) zu erhöhen. Mit dem anstehenden Infinity-Projekt, das über ein unternehmenseigenes HYCON-System angetrieben wird, möchte das Unternehmen ein eigenes Ökosystem für die Kryptowährung errichten und bereitstellen und über die Kooperation mit öffentlichen Institutionen gleichzeitig zu einer transparenten und fairen Gesellschaft, die auf Blockchain-Technologie basiert, beitragen.



