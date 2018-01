TS4-F (Fire Safety) ist das erste Produkt, das die Signalübertragungs-Spezifikationen der SunSpec Alliance mit sämtlichen Sicherheitsfunktionen unterstützt.

Tigo, Pionier der Plattform Smart Modular Flex MLPE, hat heute bekanntgegeben, dass das neue Produkt des Unternehmens TS4-F (Fire Safety) Teil der aktuellen TS4-Plattform mit integrierten und Retrofit-/Add-on-Anschlussdosen-Kappen wird. Als kosteneffektivste Lösung für rasches Abschalten auf der TS4-Plattform wird der TS4-F die Produktfamilie in Form integrierter PV-Module von Herstellern weltweit begleiten. Wenden Sie sich an den PV-Modulhändler Ihrer Wahl, oder besuchen Sie die Website von Tigo, um den neuen "integrierten TS4-F" oder "Retrofit/Add-on TS4-R-F" zu beziehen, der innerhalb des ersten Quartals 2018 erhältlich sein wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180108006899/de/

Tigo's new TS4-F (Fire Safety) is the TS4 Platform's most cost-effective rapid shutdown solution that pairs with integrated modular junction box bases and retrofit/add-on bases. (Photo: Business Wire)

Als Teil der TS4-Plattform nutzt der TS4-F den Ultra-High Definition Core (UHD-Core) und unterstützt jedes PV-Modul mit bis zu 475 W mit einer Spannung von bis zu 90 V und einer Stromstärke von bis zu 12 A. Außerdem unterstützt der TS4-F auf einzigartige Weise die Signalübertragungs-Spezifikation der SunSpec Alliance mit Powerline-Kommunikation (PLC) und funktioniert mit jedem SunSpec-konformen Impulsgeber für rasches Abschalten. Tigo hat die Kompatibilität mit mehreren Inverter-Händlern getestet u. a. SMA und wird sein Portfolio konformer Inverter weiterhin erweitern.

Hier die Eckpunkte zum TS4-F:

Mit NEC 690.12 2017 konforme Lösung für rasches Abschalten

Kompatibel mit sämtlichen Modulen bis zu 475 W

Unterstützt Spezifikationen der SunSpec Alliance für rasches Abschalten

Kompatibel mit allen SunSpec-Impulsgebern

Deaktivierung auf Modulebene

Automatisches oder manuelles Abschalten

Schutz vor Überhitzung und Überspannung

Patentgeschützt

Einfache Installation

UHD-Core-Technologie für hervorragende Leistung

UL-Zertifizierung ausstehend

Erhältlich als PV-Modul-integrierte und Retrofit-/Add-Lösung

"Der TS4-F wurde entwickelt, um unseren Kunden die ersten patentgeschützte MLPE auf dem Markt anzubieten, die die Signalübertragungs-Spezifikation der SunSpec Alliance unterstützt", sagt Zvi Alon, CEO von Tigo. "Für die Besitzer von PV-Systemen, denen es nur um den vorgeschriebenen Bedarf beim Abschalten geht und die keine Optimierung und kein Monitoring benötigen, liefert der TS4-F eine zertifizierte, kosteneffektive Lösung für rasches Abschalten mit sämtlichen Sicherheitsfunktionen der TS4-Plattform."

Was ist der Unterschied zwischen TS4-F (Fire Safety) und TS4-S (Safety)?

Der TS4-F und der TS4-S von Tigo sind beides Geräte für rasches Abschalten. Der TS4-F nutzt jedoch PLC-SunSpec-konforme Signalübertragung, während der TS4-S drahtlose Signalübertragung nutzt. Der TS4-F erfordert einen Impulsgeber, um die Anforderungen für rasches Abschalten einzuhalten, während der TS4-S Tigos CCA und Gateway zur Übertragung eines Signals für rasches Abschalten nutzt. Der TS4-F ist für kosteneffektives rasches Abschalten gedacht, während der TS4-S Monitoring auf Modulebene mit raschem Abschalten ermöglicht. Sowohl TS4-F als auch TS4-S sind patentgeschützt.

Der TS4-F von Tigo kann jetzt bei Modulherstellern weltweit als integrierte Lösung verschickt werden. Preis- und Lieferinformationen erhalten Sie unter +1 408 402 0802, Direktwahl 1, per E-Mail an sales@tigoenergy.com oder auf www.tigoenergy.com.

Über Tigo

Das Unternehmen Tigo wurde 2007 von einem Team erfahrener Technologen gegründet und hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley. Das Tigo-Team kombinierte einen einzigartigen Ansatz auf Systemebene mit Erfahrungen in den Bereichen Halbleitertechnik, Leistungselektronik und Solarenergie, um die erste Generation der "Smart Module Optimizer"-Technologie für die Solarindustrie zu entwickeln. Tigo lässt sich von der Vision leiten, durch integrierte und nachgerüstete Flex-MLPE- und Kommunikationstechnologie die Kosten von Solarstrom zu senken. Durch Partnerschaften mit Tier-1-Herstellern von Modulen und Wechselrichtern ist Tigo in der Lage, sich mit der intelligentesten modularen TS4-Plattform auf seine wichtigste Innovation zu konzentrieren und das breitere Ökosystem besser zu nutzen. Tigo hat Betriebe in den USA sowie in Europa, Japan, China, Australien und im Nahen und Mittleren Osten. Weitere Informationen finden Sie unter www.tigoenergy.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180108006899/de/

Contacts:

Tigo

Tiffany Douglass, 408-402-0802 x430

Marketing

marketing@tigoenergy.com