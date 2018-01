mid Groß-Gerau - Dass der Mensch hinter dem Lenkrad beim Fahren mitdenkt, ist überaus wünschenswert. Dass das Auto weiß, was er denkt - das ist neu. Nissan stellt eine entsprechende Technologie auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas (9. bis 12. Januar) vor und zeigt an einem Fahrsimulator ihre Vorteile.

B2V ist das Stichwort. Das Kürzel steht für Brain-to-Vehicle-Technologie und bedeutet, dass das elektronische Gehirn des Fahrzeugs die Gehirnaktivitäten des Fahrers analysiert ... (Robert Sasse)

