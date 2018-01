Weltweite Einführung von LTTS Smart Manufacturing, Industrial Campus/Building-Lösungen auf der Basis von Azure

L&T Technology Services Limited (NSE: LTTS), ein weltweit führender Anbieter von Engineering-Dienstleistungen, der nur auf diesem Feld tätig ist, kündigte heute die weltweite allgemeine Verfügbarkeit, Einführung und den Marktstart von 3 LTTS-Flaggschifflösungen an, die die Digital Industrial Transformation auf der Cloud-Plattform Microsoft Azure vorantreiben sollen. Die beiden Unternehmen werden ihre bestehende globale Allianz durch die Einrichtung eines gemeinsamen Digital Industrial Transformation Applied Innovation Centre (Zentrum für angewandte Innovation durch Digital Industrial Transformation) für gemeinsame Unternehmenskunden weiter konsolidieren.

Das Digital Industrial Transformation Applied Innovation Centre zeigt, wie die Microsoft AI-Plattform, Azure IoT, Microsoft Cognitive Services und Azure Machine Learning die weltweit bewährten, auf dem neuesten Stand der Technik befindlichen digitalen Lösungen von LTTS im Bereich Smart Manufacturing, Smart Asset Performance Management und Smart Buildings unterstützen. Das geplante Applied Innovation Centre umfasst aktuelle Digital Industrial-Anwendungsfälle ihrer Unternehmenskunden und wissenschaftlichen Partner sowie von LTTS und Microsoft.

Die LTTS-Smart Buildings-Lösung i-BEMS auf Azure bietet "System of Systems"-Management für Smart City, Campus und Buildings, während das Fernzugriff-Leistungsmanagement (Remote Asset Performance Management RAPM) von LTTS auf Azure Tausende von Anlagen erfasst und deren Effizienz und Auslastung optimiert, und W.A.G.E.S von LTTS auf Azure ermöglicht Smart Manufacturing durch die regelkonforme Steuerung von Wasser, Luft, Gas, Strom und Dampf für Industrieunternehmen.

Microsoft und LTTS (Azure Emerging Partner-Preisträger 2017 und Microsoft-Partner im Rahmen einer globalen Allianz) haben durch die Vereinigung des bewährten LTTS-Digital Industrial Engineering-Knowhows und der Cloud-Innovation Microsoft Azure bereits sehr viele globale Projekte für Fortune 500-Unternehmen gewonnen und erfolgreich durchgeführt. Beispielsweise haben beide Firmen vor einigen Monaten gemeinsam an der Entwicklung eines Smart Buildings-Campus in Israel gearbeitet, der den Energieverbrauch des Kunden, eines führenden Technologieunternehmens, durch den Einsatz von LTTS i-BEMS um bis zu 40 reduziert. Anschließend wurde ein landesweit arbeitendes Fernzugriffs-Leistungsmanagement (Remote Asset Performance Management) für einen globalen Industriekunden umgesetzt. Zusammen haben beide Unternehmen an der Finanzierung, Umsetzung und Lieferung einer leistungsfähigen Business-Pipeline für Digital Industrial Engineering-Lösungen in den USA, Kanada, Vereinigtes Königreich, Westeuropa, dem Nahen Osten, Asien-Pazifik, Japan und Indien gearbeitet.

"Die Industrielandschaft erlebt gerade einen durch digitale Innovationen hervorgerufenen Umbruch, der sich mithilfe von hyperskalierbaren, sicheren, Cloud-basierten Lösungen auf der Grundlage der Microsoft AI-Plattform, von Microsoft Azure IoT, Azure Machine Learning und Microsoft Cognitive Services vollzieht. LTTS macht sich all diese Fähigkeiten zunutze, um den digitalen Umbruch, d. h. Digital Engineering, Smart Manufacturing und Perceptual Engineering, voranzutreiben. Microsoft und seine Azure-Cloud-Plattform richten sich perfekt an unseren Zielen der Bereitstellung von Digital Industrial Engineering-Lösungen aus, die unseren gemeinsamen Kunden zu Wachstum im digitalen Zeitalter verhelfen", erklärt Amit Chadha, President, Sales Business Development und Whole-Time Director, L&T Technology Services.

Rimes Mortimer, General Manager of Applied Innovation, Worldwide bei Microsoft Corp. meinte: "Unsere Arbeit mit L&T Technology Services und die Entwicklung ihrer auf Microsoft Azure basierenden Lösungen wurden von den Kunden gefordert. Azure-Kunden profitieren von der Expertise, die LTTS im Bereich Digital Industrial and Engineering Transformation hat, sowie von der Integration mit anderen Azure-Diensten wie Microsoft Azure IoT, Microsoft Cognitive Services und Azure Machine Learning."

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) ist eine börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen Toubro Limited, die sich auf Engineering- und F&E-Dienstleistungen (ER&D) für Kunden auf der ganzen Welt konzentriert. Wir bieten Beratungs-, Planungs-, Entwicklungs- und Prüfdienste innerhalb des gesamten Lebenszyklus von Produkt- und Prozessentwicklung an. Zu unserer Kundenbasis zählen 52 Unternehmen der Fortune 500 und 48 der führenden Unternehmen im Bereich ER&D aus den Branchen Industrieprodukte, Medizintechnik, Transportwesen, Telekommunikation und Hightech sowie aus den verarbeitenden Industrien. Unser Firmensitz befindet sich in Indien, und wir haben über 11.000 Mitarbeiter, die auf 15 globale Lieferzentren, 28 globale Verkaufsbüros und 38 Innovationslabors in Indien verteilt sind (Stand: 30. September 2017).

Weitere Informationen über L&T Technology Services finden Sie, wenn Sie sich auf www.LntTechservices.com einloggen.

