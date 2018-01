FCC-Zulassung validiert kabellose WattUp(R) Aufladung und ermöglicht Dialog Semiconductor die Beschleunigung der Chipsatz-Massenproduktion

Dialog Semiconductor plc (XETRA: DLG), ein Anbieter hochintegrierter Technologie für Energieverwaltung, Wechsel-/Gleichstrom-Energieumwandlung, Ladevorgänge und Bluetooth(R) Niedrigenergie sowie exklusiver Lieferant für integrierte WattUp(R) Schaltkreise (IC) von Energous Corporation (NASDAQ: WATT), gibt die Roadmap-Beschleunigung für serienreife durchgängige WattUp IC-Lösungen bekannt. Dieser Fortschritt ist das direkte Ergebnis der Zertifizierung des Energous Mid Field WattUp Transmitter-Referenzdesigns durch die Federal Communications Commission. Die Zertifizierung bedeutet zudem einen wesentlichen Fortschritt für die auf kabellosen Ladevorgängen basierende Technologie. Die Verfügbarkeit eines vollständigen IC-System-Fahrplans ebnet nun den Weg für einen fundamentalen Wandel der Art und Weise, wie Verbraucher eine Vielzahl ihrer tragbaren Elektronik- und IoT-Geräte (Internet der Dinge), darunter Smartphones, Wearables und Hearables aufladen können.

Dialog hat den weltweit ersten kabellosen WattUp Stromtransmitter System-on-Chip (SoC) DA4100 und die ersten integrierten WattUp RF/DC-Empfänger-Schaltkreise bereits erfolgreich für Verbraucher eingeführt und getestet. Diese Chipsätze ermöglichen nicht nur RF-basierte, Near-Field- (kontaktbasierte) kabellose Ladevorgänge, sondern sind auch von grundlegender Bedeutung für das inzwischen zertifizierte Over-the-Air, Power-at-a-Distance Wireless Charging System. Daher unternimmt Dialog nun weitere Schritte, um die nächste Phase im Rahmen der WattUp Chipsatz-Qualifizierung mithilfe des erforderlichen DA1210 Beamforming IC und des DA3210 Power Amplifier (PA) IC zu beschleunigen. Diese Technologien sind notwendig, um den Chipsatz für das Power-at-a-Distance Transmittersystem zu komplettieren.

Die jüngste Ankündigung der Federal Communications Commission (FCC) stellt die erste Zertifizierung dar, die einem Gerät gewährt wurde, das in der Lage ist, Geräte kabellos über eine Entfernung aufzuladen und gemäß Teil 18 des Regelwerks der FCC betrieben wird. Die Regeln gemäß Teil 18 des Regelwerks der FCC ermöglichen den Einsatz höherer Leistungen als unter Teil 15 des Regelwerks zulässig. Diese Betriebsarten wurden verwendet, um andere Distanz-Ladegeräte zuzulassen.

"Diese weichenstellende Zulassung stärkt zusätzlich die Position von Dialog als strategischer Investor und weltweit exklusiver Lieferant der Energous WattUp Technologie", so Mark Tyndall, Senior Vice President Corporate Development Strategy bei Dialog Semiconductor. "Sie bestätigt die Einleitung der kabellosen Ladeära 2.0 und unterstreicht, dass kabellose Ladevorgänge über eine mittlere Entfernung durch die Bereitstellung eines umfassenden System-Chipsatzes inzwischen zur Realität gehören."

"Aufgrund der jüngsten FCC-Zertifizierung unseres WattUp Mid Field Ladetransmitters über mittlere Entfernung verschafft ein bewährter Halbleiterproduzent wie Dialog als Partner, der die Technologie zum Erfolg führen wird, einen starken Marktvorteil für Energous", so Stephen R. Rizzone, President und CEO von Energous. "Wir erachten dies als als eine großartige Chance, um die kabellose Ladetechnologie noch schneller zum Erfolg zu führen."

Dialog wird den DA1210 Beamforming-IC und den DA3210 Leistungsverstärker in diesem Quartal für seine Hauptkunden testen und umfassende Systemlösungen sowohl für "Near Field"-Anwendungen als auch Power-at-a-Distance Wireless Charging anbieten. Zu diesem Zweck wird das Unternehmen die vollständige Palette der WattUp ICs mit den komplementären SmartBond Bluetooth Niedrigenergie-, AC/DC- und Power Management Chips kombinieren, um optimierte Lösungen für Transmitter-Empfänger-Übertragungen bereitzustellen. Darüber hinaus kooperiert Dialog mit Energous, um WattUp Hochleistungs-Near-Field-Systeme durch den Einsatz hocheffizienter GaN-ICs zu vermarkten, die in der Lage sind, ausreichend Energie für die Aufladung von Smartphones und anderen Verbrauchergeräten zur Verfügung zu stellen.

Dialog wird die neueste Energous WattUp Technologie, einschließlich der jüngsten Ergänzungen der Chip-Roadmap auf der CES in Las Vegas vom 9.-12. Januar 2018 in seiner Privat-Demonstrations-Suite im Venetian Hotel präsentieren.

Über Dialog Semiconductor. Dialog Semiconductor ist ein führender Anbieter von integrierten Schaltkreisen (ICs), die mobile Geräte und das Internet der Dinge mit Strom versorgen. Die Lösungen von Dialog sind integraler Bestandteil einiger der führenden mobilen Endgeräte von heute und tragen dazu bei, die Leistung und Produktivität unterwegs zu steigern. Angefangen dabei, Smartphones energieeffizienter zu machen und die Ladezeiten zu verkürzen, Hausgeräte von jedem Ort aus zu steuern bis hin zur Vernetzung tragbarer Geräte der nächsten Generation die jahrzehntelange Erfahrung und erstklassigen Innovationen von Dialog helfen den Herstellern dabei, die nächste Stufe zu erreichen.

Dialog setzt auf das Fabless-Geschäftsmodell und ist ein sozialverantwortlicher Arbeitgeber, der zahlreiche Programme zugunsten seiner Mitarbeiter, der Allgemeinheit, weiterer Stakeholder sowie seines operativen Umfelds verfolgt. Dialog Semiconductor plc hat seinen Firmensitz in London und verfügt über eine globale Vertriebs-, Forschungs- und Entwicklungs- sowie Marketingorganisation. Im Jahr 2016 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von rund 1,198 Mrd. US-Dollar und war eines der am schnellsten wachsenden börsennotierten Halbleiterunternehmen in Europa. Das Unternehmen mit derzeit rund 2.050 Mitarbeitern weltweit ist an der Frankfurter Börse (FWB: DLG) notiert (Regulierter Markt, Prime Standard, ISIN GB0059822006) und im deutschen TecDax-Index vertreten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.dialog-semiconductor.com.

Über Energous Corporation

Energous Corporation ist der Entwickler von WattUp(R) -- einer preisgekrönten kabellosen Ladetechnologie, die in der Lage ist, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Verbraucher und Unternehmen ihre elektronischen Geräte zu Hause, im Büro, in Fahrzeugen und an anderen Orten laden und mit Strom versorgen. WattUp ist eine revolutionäre, auf Funkfrequenznutzung basierende Ladetechnik, die in der Lage ist, intelligente, skalierbare Energie über Funkfrequenzbänder, ähnlich wie ein WLAN-Router bereitzustellen. WattUp unterscheidet sich von älteren kabellosen Ladesystemen darin, dass diese Technologie gespeicherte Energie aus der Ferne bereitstellen kann -- und somit kabellos funktioniert und die Nutzer von der Notwendigkeit befreit, stets daran zu denken, ihre Geräte an das Stromnetz anschließen zu müssen. Weitere Informationen finden Sie unter Energous.com.

Weitere Informationen finden Sie unter www.energous.com.

