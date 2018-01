Am Mittwoch, dem 27. Dezember, wurden die ersten niederländischen Gurken aus beleuchtetem Anbau von VoF Vitom symbolisch bei The Greenery in Barendrecht versteigert. Mit diesem Verkauf wurde die niederländische Saison für Gurken bei The Greenery offiziell eröffnet. Bildquelle: Shutterstock.com Der erste Karton mit Gurken wurde von Fa. P. Solleveld Export aus Massdijk...

Den vollständigen Artikel lesen ...