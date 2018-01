Die Anforderungen inklusive der Sicherheitsstandards an unsere Lebensmittel steigen stetig an. Die Sicherheit der Verbraucher steht hier im Fokus. Besonders die Problematik von Fremdkörpern in der Produktionslinie von Lebensmitteln stellen diesbezüglich eine Herausforderung für die Lebensmittelproduzenten dar. Bildquelle: Shutterstock.com Große Rückrufaktionen...

Den vollständigen Artikel lesen ...