Jumbo will 2018 drei neue Lebensmittelmärkte eröffnen. Die Foodmarkts werden in drei großen Städten angesiedelt: Utrecht (Leidsche Rijn), Leidschendam und Tilburg. Die Eröffnung von mindestens zehn Jumbo City steht auch auf dem Programm. Gleichzeitig investiert Jumbo weiter in neue und bestehende Läden, teilte Jumbo in einer Pressemitteilung über die...

Den vollständigen Artikel lesen ...