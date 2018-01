Compliance- und Logo-Programm von USB-IF zertifiziert jetzt USB-Schnellladegeräte

Zertifizierte USB-Schnellladegeräte unterstützen die Funktion Programmable Power Supply (PPS, programmierbare Stromzufuhr) der Spezifikation USB Power Delivery 3.0.

Neue USB-Hosts, -Geräte und -Ladegeräte, die PPS unterstützen, sind erforderlich, damit die Nutzer diese neue Funktion voll nutzen können. Zertifizierte USB-Schnellladegeräte werden mit Geräten abwärtskompatibel sein, die USB Typ C und USB Power Delivery (USB-Stromversorgung) unterstützen.

Verbraucher werden daran erinnert, konforme USB-Produkte aus vertrauenswürdigen Quellen zu kaufen, die USB-IF zertifizierte Logos auf der Verpackung anzeigen, in Produktschriftsätzen oder am Kabel oder dem Gerät selbst.

USB Implementers Forum (USB-IF), die Supportorganisation für Fortschritt und Übernahme von USB-Technologie, hat heute die Erweiterung seines Programms für zertifizierte Compliance und Logos von USB-Ladegeräten (Certified USB Charger Compliance and Logo Program) um zertifizierte USB-Schnellladegeräte bekanntgegeben. Zertifizierte USB-Schnellladegeräte unterstützen die Funktion Programmable Power Supply (PPS, programmierbare Stromzufuhr) der Spezifikation USB Power Delivery 3.0.

Die Initiative für USB-IF-zertifizierte USB-Ladegeräte (USB-IF Certified USB Charger Initiative) wurde erstmals im August 2016 bekanntgemacht. Damit soll ein Universal-Ladegeräte für die Weiterentwicklung der Märkte für Geräte und Computer bereitgestellt werden. Mit der Initiative für zertifizierte USB-Ladegeräte soll die Wiederverwendbarkeit und gemeinsame Nutzung von Ladegeräten mit allen konformen Geräten mit USB Typ C verbessert, der Elektroschrott in den Mülldeponien reduziert und den Verbrauchern eine zuverlässige, benutzerfreundliche Lösung für das Aufladen angeboten werden. USB-IF geht davon aus, dass USB Fast Charging (USB-Schnellladen) beim Laden zum De-Facto-Branchenstandard werden wird.

"Online oder in fast jedem Geschäft kann man Massen von Ladegeräten kaufen, und die Auswahl fällt schwer", sagte Jeff Ravencraft, President und COO von USB-IF. "Wir wollen Licht in die unklare Situation beim Kauf eines konformen USB-Ladegeräts bringen. Wenn Sie das nächste Mal einkaufen, halten Sie nach von USB-IF zertifizierten Logos Ausschau. Sie wissen dann, dass Sie ein zuverlässiges Ladegerät bekommen, das mit all Ihren Telefonen, Tablets und sonstigen Geräten funktioniert."

"Ein wichtiger Grundsatz bei USB-IF ist es, direkt auf Entwickler und Originalausrüster (OEMs) zu hören, die unsere Spezifikationen übernehmen, und deren Feedback dann bei der Gestaltung überarbeiteter Versionen oder neuer Initiativen einfließen zu lassen, mit denen dem Bedarf der Branche entsprochen werden soll", sagte Rahman Ismail, CTO von USB-IF. "Zertifizierte USB-Schnellladegeräte sind ein direktes Ergebnis dieses Verfahrens. Wir wollten zur Ausrichtung an den internationalen Regelungen beitragen, nach denen ein besseres Energiemanagement erforderlich ist, und ein Leistungsmerkmal hinzufügen, das direkt beim Nutzer ankommt."

Nicht konforme Ladegeräte, ob USB oder sonstige, stellen eine Gefahr für die Funktionalität und Interoperabilität von Elektronikprodukten dar. USB-IF-Konformität bedeutet, dass Produkte den höchsten USB-Standards der Branche genügen, auf Konformität mit den entsprechenden Spezifikationen zertifiziert sind sowie auf die Kompatibilität mit anderen USB-Produkten hin getestet wurden. Die USB-IF-Zertifizierung ist ein Schritt der OEMs in Richtung der Entwicklung von Qualitätsprodukten. Sie ist jedoch kein Ersatz oder Austausch für die lokalen, Landes-, Bundes- oder internationalen Sicherheitsbestimmungen oder -behörden. Unternehmen werden aufgefordert, die notwendigen Ressourcen für die Entwicklung konformer Produkte bereitzustellen und die Produkte den Tests im Rahmen des USB-IF-Compliance-Programms zu unterziehen, um die USB-IF-Zertifizierung zu erhalten. Um mehr über das Compliance- und Logo-Programm für zertifizierte USB-Ladegeräte, jetzt einschließlich Schnellladegeräten, zu erfahren, besuchen Sie www.usb.org.

